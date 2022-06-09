Москва, , 15:58 — REGNUM Если говорить о будущем иены, то нужно учитывать три индикатора: инфляцию, торговый баланс и ключевую ставку Банка Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент, по всей видимости, японский регулятор держит ставку на очень низком (негативном) уровне, что возможно в условиях типичной для Японии низкой инфляции и что обеспечивает японские компании дешевыми кредитами, — сказал Файншмидт. — Кроме того, дешевая иена способствует росту конкурентоспособности японского экспорта, например продукции автомобилестроения, что могло бы повысить денежные поступления от экспорта и даже сбалансировать торговое сальдо. Говоря в целом о японской экономике, можно отметить, что она держится вполне стабильно, сочетая в себе на 2022 год феноменально низкий для развитых экономик уровень инфляции (всего около 2,5%), высокие для Японии ожидаемые темпы прироста ВВП (2,4% по оценкам МВФ) и дешёвые кредиты в условиях крайне низкой процентной ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Файншмидт назвал один из главных факторов, работающих на ослабление иены.

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