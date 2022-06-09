Москва, 9 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Если говорить о будущем иены, то нужно учитывать три индикатора: инфляцию, торговый баланс и ключевую ставку Банка Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«На данный момент, по всей видимости, японский регулятор держит ставку на очень низком (негативном) уровне, что возможно в условиях типичной для Японии низкой инфляции и что обеспечивает японские компании дешевыми кредитами, — сказал Файншмидт. — Кроме того, дешевая иена способствует росту конкурентоспособности японского экспорта, например продукции автомобилестроения, что могло бы повысить денежные поступления от экспорта и даже сбалансировать торговое сальдо. Говоря в целом о японской экономике, можно отметить, что она держится вполне стабильно, сочетая в себе на 2022 год феноменально низкий для развитых экономик уровень инфляции (всего около 2,5%), высокие для Японии ожидаемые темпы прироста ВВП (2,4% по оценкам МВФ) и дешёвые кредиты в условиях крайне низкой процентной ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Файншмидт назвал один из главных факторов, работающих на ослабление иены.