* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» повторяет свой призыв к усилению давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая запрет на поездки для представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

«Глубоких опасений недостаточно, необходимо ввести целенаправленные запреты на поездки», — заявила Хизер Барр, глава женского отдела организации, в отчёте, опубликованном 9 июня.

Она добавила, что правительствам пора прийти к консенсусу в оценке противозаконности действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы показать, что мир готов осмысленно защищать права афганского народа, особенно женщин и девочек.

Хизер Барр назвала возобновление Советом Безопасности ООН запрета на поездки представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рычагом давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Запрет на поездки был снят три года назад накануне переговоров в Дохе, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли в них участвовать. Совет Безопасности ООН должен рассмотреть этот вариант в конце июня. По словам Барр, это ещё одна возможность продлить запрет.

Она упомянула нескольких представителей разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политических деятелей, которым следует запретить поездки.

Хизер Барр также предложила Генеральному секретарю ООН посетить Афганистан, поскольку это могло бы привлечь внимание всего мира к ситуации, усилить давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью соблюдения прав человека и предложить глобальные решения для прекращения глубокого гуманитарного кризиса в Афганистане.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они ввели жёсткие ограничения для населения, особенно для женщин и девочек. Гуманитарный кризис, вызванный голодом, также значительно усилился после того, как внимание мира к Афганистану уменьшилось и сосредоточилось на украинском кризисе.