Москва, 9 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Одним из главных факторов, работающих на ослабление иены, стала политика Банка Японии, который продолжает удерживать крайне низкую ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

bfishadow Японские иены

«В последние месяцы японская валюта значительно ослабела по отношению к другим резервным валютам (прежде всего к доллару) и уже перешла психологически важную отметку в 130 иен за доллар, — констатировал Файншмидт. — Факторов ослабления иены несколько, но наиболее значимым из них является удержание Банком Японии крайне низкой ключевой ставки в — 0,1%, в то время как ФРС США резко увеличила ставку до 1%, как и некоторые другие западные центробанки. Подобная ситуация заставляет инвесторов уходить в долларовые активы из-за более высоких ставок доходности. К другим факторам можно отнести более позитивные ожидания касательно экономического состояния и роста США и других развитых экономик (в сравнении с Японией), а также влияние дефицита торгового баланса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что обвал японской иены негативно отразится на международной торговле.