9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что молдавское правительство приняло решение понизить статус ряда советских орденов.

Оксана Переможенко, , 17:08 — REGNUM Молдавское правительство 8 июня приняло решение понизить статус ряда советских орденов. Об этом 9 июня сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на молдавского журналиста Дмитрия Чубашенко.

Война с историей Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это означает, что у обладателей советских орденов уменьшится надбавка к пенсии в несколько раз. Речь идет об орденах Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Славы и «За личное мужество».

«Надбавка к пенсии, которую получали кавалеры таких советских орденов, будет снижена с 500 леев (26 долларов. — О. П.) до 100 леев (5 долларов. — О. П.) в месяц», — приводит «Звезда» сообщение журналиста Дмитрия Чубашенко.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения данная новость возмутила.

«Пора уже перестать писать «правительство Молдавии»… Есть гауляйтеры», — отреагировал Denis B.

«Бедные старики. Страшно представить, что они пережили, что чувствуют теперь…» — добавил «ЛП».

«Не добили румынских фашистов в 1945 году, сейчас пожинаем плоды», — отреагировал Анатолий.

«Хочется такому «правительству» сказать: поступай с людьми так, как поступать хотели бы люди с тобой», — пишет Nord Vest.

«И тут фашизм голову поднимает?» — спросила Ольга.

«В настоящий момент Республика Молдова оккупирована и не является суверенным государством», — отметил Felix.

«Такое нельзя терпеть», — считает один из участников обсуждения.

«Их остались считанные единицы», — написала Татьяна К.

«Это только начало», — считает один из комментирующих.

«Вот точно фашисты в правительстве», — комментирует новость Галина.

«У этих-то откуда такая ненависть? Как бы ни старались подличать, память людскую невозможно уничтожить. Да и историю — тоже. Как же больно и обидно за тех, кто пал на поле битвы», — добавила Наталья.

Орден Красного Знамени Hhhderreich

«А чего можно было ждать после запрета георгиевской ленты?» — недоумевает «Макака».

«Георгиевскую ленту запретили… Теперь понизили выплаты до смешного объема. Правильным путем идете», — с сарказмом написал Lucksey.

«Ну так ведь Румыния была на противоположной стороне. Лизнули с ямочкой», — отреагировала Лидия М.

«Когда фашисты пришли в Молдавию в деревню, где жил мой дед, они собрали всех жителей в центре деревни, молодых забрали в рабство, старых и детей оставили, и так мой дед попал в рабство, пока русские не пришли и не освободили его, а [президент Молдавии Майя Санду] порочит память и оскорбляет своими действиями людей, которые освободили Молдавию», — отметил Den.

«Прям как майданутые начинают действовать… Начали с памятников и стариков», — провела аналогию Katya B.

«Ну это уже дно, уж нашли кого унизить, твари…» — не выдержала NatysikST.

«Продажные, все под Запад легли», — написала Татьяна И.

«Это только начало. Молдавия идёт по пути Украины, и это факт, к сожалению», — отметил Andrei C.

«Скоро будут хворост собирать, как в Польше», — пишет Andrew N.

«Правильной дорогой идут. Украине уже помогают с декоммунизацией», — с сарказмом написал Dimko N.

«Наверное, нужны деньги на повышение зарплат чиновников. Товары-то дорожают», — написал Алексей З.

«Ветеранов обирают, сволочи, их и так мало осталось», — подытожила Александра.