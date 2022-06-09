Москва, , 15:55 — REGNUM В деревне Кокошкино на территории Новой Москвы полностью сгорела детская площадка. Об этом 9 июня сообщает телеграм-канал Mash.

Пожар Dave Hogg

«Так горят детские мечты. А именно площадка в новомосковском поселении Кокошкино. Пострадавших нет», — написал ТГ-канал.

По его информации, на территории площадки загорелось полимерное покрытие. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров.

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