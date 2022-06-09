Горно-Алтайск, 9 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай стали известный первые результаты Единых государственных экзаменов по химии и литературе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Экзамен по химии в основной срок проходил 26 мая. В республике его сдавали 191 выпускник, один из которых — ученик Республиканского классического лицея получил наивысший балл. Ещё три человека набрали результаты в диапазоне 81-99 баллов.

«ЕГЭ по литературе сдавали 37 человек. Из них трое выполнили высокобалльных работы (81-99 баллов)», — добавили в правительстве.