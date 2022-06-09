Москва, 9 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Экономике России надо выстоять как минимум до весны 2024 года, когда политики ЕС станут более сговорчивыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Вряд ли политики в ЕС задумаются о смягчении санкций, введенных в отношении РФ, ранее 2024 года, поскольку большинство из них рассчитывает на значительно более быстрое ухудшение ситуации в российской экономике и, как следствие, на серьезные уступки со стороны РФ по украинскому вопросу, — сказал Гусев. — В сфере энергетики в ЕС очень сильно рассчитывают на поставки из США и других стран. Экономике России надо выстоять минимум до весны 2024 года, а после этого политики ЕС станут более сговорчивыми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев объяснил, что экономика ЕС страдает от постепенного наложения сразу трех кризисов.