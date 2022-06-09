Москва, 9 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) не допущен к участию в Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом 9 июня сообщил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«Мы не допущены к генеральной ассамблее ЕОК. Мы будем вынуждены на это ответить юридическими шагами. Нами это будет оспорено», — сказал Поздняков.

Он добавил, что решение ЕОК было неожиданным. Теперь ОКР запросил мнение у членов комиссии спортсменов о целесообразности членства в ЕОК.

По словам Позднякова, сейчас наблюдается нарушение целостности олимпийского движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Поздняков заявил, что в спортивном олимпийском движении произошёл коренной разлом.

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