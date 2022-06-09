Кострома, , 17:25 — REGNUM Муниципальное предприятие «Костромагорводоканал» уличили в нарушении прав предпринимателей. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Костромагорводоканал

По информации надзорного органа, муниципалы «систематически» затягивали выдачу документов коммерческим организациям. Речь идёт о технических условиях, необходимых для подключения к сетям водоснабжения. Согласно закону, коммерческие организации должны получать необходимые сведения в течение недели после обращения.

Директору предприятия Павлу Пылеву внесено представление. В отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее одна из сотрудниц водоканала была задержана по подозрению в получении взятки. По версии следствия в 2022 году женщина получила 50 тысяч рублей от местного жителя. За эти деньги она должна была создать проект на подключение нежилого помещения к централизованным сетям водоснабжения, а также подделать документ о согласовании в муниципальном учреждении. Почему горожанин не стал оформлять подключение в установленном законом порядке, неизвестно.

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