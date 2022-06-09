Ярославль, 9 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Ярославле экс-заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Константин Андрейченко признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Yarnews.net Константин Андрейченко

«В суде установлено, что с декабря 2020 года по апрель 2021 года Андрейченко договорился с представителем подрядной организации ООО «ГК МАИСТ» подписать акты выполненных работ и справки об их стоимости по муниципальным контрактам на благоустройство и ремонт дворов и одного из парков в г. Ярославле. За это он должен был получить от представителя фирмы 6,6 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

В срок работы завершены не были и муниципальный контракт расторгли. Задержали Андрейченко при передаче ему части денег. По итогу разбирательства суд приговорил чиновника к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.