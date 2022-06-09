Минск, , 15:58 — REGNUM Джули Фишер покидает пост спецпредставителя США по Белоруссии. Официальное заявление об этом появилось на сайте посольства США в Белоруссии.

Госдеп США Elfagr.org

Фишер находилась на этой должности полтора года, но ей так и не разрешили въехать в Белоруссию. По случаю завершения своей дипломатической миссии она обратилась к белорусским гражданам: «С 2020 года вы, народ Белоруссии, ясно дали понять, что именно вы должны определять будущее страны. Я хотела бы выразить неизменное восхищение вашей силой и решимостью настаивать на том, чтобы ваши права соблюдались, а ваши голоса были услышаны. Я хотела бы вновь заверить вас, что наша приверженность поддерживать вас на этом пути отражает непоколебимый консенсус Соединенных Штатов».

Фишер также заявила, что США продолжают призывать режим Лукашенко безоговорочно освободить всех политических заключенных, положить конец репрессиям и жестокому обращению с гражданами и организациями, а также призывают к конструктивному общенациональному диалогу со всеми участниками белорусского общества, в том числе с теми, кто находится в изгнании.

В конце своего обращения экс-посол написала: «Жыве Беларусь!» (Да здравствует Белоруссия!) Этот лозунг использовался белорусскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны, с начала 1990-х годов его вновь стали использовать белорусские националисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Джули Фишер 23 декабря 2020 года была приведена к присяге в качестве первого посла США в Белоруссии с 2008 года. В феврале 2022 года Госдепартамент США официально закрыл посольство в Белоруссии, после чего Фишер переехала для выполнения своих обязанностей в Вильнюс.