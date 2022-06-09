Ульяновск, , 15:54 — REGNUM В общественном транспорте Ульяновской области стартовал пилотный проект «Тревожная кнопка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Электротранспорт в регионе начали оснащать экстренной связью для повышения безопасности жителей, поясняя, что «от хулиганства, дебоширов страдают не только работники общественного транспорта, но и пассажиры».

Данный «пилот» предполагает размещение в общественном транспорте кнопок экстренного вызова, подключенных к системе ГЛОНАСС. Сигнал поступает на пульт вневедомственной охраны, где в режиме реального времени показывается местонахождение объекта.

Тестирование системы прошло 8 июня на трамвайном маршруте № 22: отмечается, что после вызова вневедомственная охрана прибыла в течение трёх минут.

По данным властей, к осени тревожными кнопками планируется оснастить все подвижные составы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске 11 — 13 июня скорректируют работу общественного транспорта: это связано с празднованием Дня России, Родительской субботы и Троицы.

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