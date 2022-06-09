Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:51 — REGNUM Европейский центральный банк 9 июня завершил долгосрочную программу стимулирования экономики и дал сигнал о серии повышений ставок, которые могут быть увеличены с сентября 2022 года, если перспективы по инфляции не улучшатся, передает Reuters.

Европейский центральный банк

На фоне достижения инфляцией рекордно высокого уровня в 8,1% ЕЦБ выразил опасение, что рост цен расширяется на новые категории товаров и может превратиться в труднопреодолимую инфляционную спираль, что станет предвестником новой эры более высоких цен.

«Совет управляющих намерен повысить ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на июльском заседании по денежно-кредитной политике», — говорится в заявлении ЕЦБ.

Также ЕЦБ планирует вновь повысить ключевые ставки в сентябре, и «если среднесрочный прогноз по инфляции сохранится или ухудшится, то на сентябрьском заседании будет уместно более значительное повышение».

Стремительный рост инфляции первоначально был обусловлен высокими ценами на энергоносители, но сейчас также растут цены на продукты питания и услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна инфляции застала мировые центробанки врасплох — Bloomberg