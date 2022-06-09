Донецк, 9 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали Киевский район Донецка. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 15:00 был открыт огонь с позиций украинских войск в Авдеевке. Боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет при помощи реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия обстреляла посёлок Гольмовский и город Ясиноватая.