Москва, 9 июня 2022, 15:51 — REGNUM Локомотивы роста мировой экономики забуксовали из-за внутренних проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«Мировая экономика ещё не восстановилась после пандемии, многие производства до сих пор не вышли на докризисную мощность. Вдобавок к этому рост цен на энергоносители и прогнозируемый дефицит продовольствия к концу года негативно влияет на тенденции роста. Локомотивы роста мировой экономики также забуксовали из-за внутренних проблем, — сказала она. — Экономика США изрядно перегрета излишним совокупным спросом и сопровождается небывалыми показателями инфляции, в Китае очередная волна пандемии и трудности в транспортно-логистических цепочках. На рост мировой экономики будет влиять как и геополитическая ситуация, так и стабилизационная политика стран-лидеров».
В частности, как отметила Скрыль, в США может начаться период ужесточения монетарной политики в целях борьбы с инфляцией, когда ФРС начнёт поднимать ключевую ставку.
«Но данное решение может негативно отразиться на финансовых рынках и обрушить мировую экономику ещё больше», — сказала экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, почему США столкнулись с непривычными для них показателями инфляции.
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