Москва, 9 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Локомотивы роста мировой экономики забуксовали из-за внутренних проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Мировая экономика ещё не восстановилась после пандемии, многие производства до сих пор не вышли на докризисную мощность. Вдобавок к этому рост цен на энергоносители и прогнозируемый дефицит продовольствия к концу года негативно влияет на тенденции роста. Локомотивы роста мировой экономики также забуксовали из-за внутренних проблем, — сказала она. — Экономика США изрядно перегрета излишним совокупным спросом и сопровождается небывалыми показателями инфляции, в Китае очередная волна пандемии и трудности в транспортно-логистических цепочках. На рост мировой экономики будет влиять как и геополитическая ситуация, так и стабилизационная политика стран-лидеров».

В частности, как отметила Скрыль, в США может начаться период ужесточения монетарной политики в целях борьбы с инфляцией, когда ФРС начнёт поднимать ключевую ставку.

«Но данное решение может негативно отразиться на финансовых рынках и обрушить мировую экономику ещё больше», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, почему США столкнулись с непривычными для них показателями инфляции.