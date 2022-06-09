Москва, 9 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Мир устал от санкционной ситуации, которая вредит в первую очередь самому Западу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы министерства энергетики США о том, что добыча нефти в России упадет до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«Оценки минэнерго США направлены на дестабилизацию мирового энергетического рынка и пытаются пошатнуть российскую экономику. Вряд ли России стоит ожидать почти двухмиллионного падения уровня добычи нефти, — сказал Каленов. — Мир уже устал от санкционной ситуации, всё это вредит в первую очередь самому Западу — наблюдается дефицит топлива, рост цен на него, высокая инфляция. Российская нефтедобыча не должна серьезно пострадать, так как, помимо Европы, которой рано или поздно тоже, скорее всего, придется договариваться с Россией, есть еще и азиатский рынок. В первую очередь речь идет о Китае с его объёмами производства. Конечно, в дело могут вмешаться различные непредвиденные обстоятельства, как, например, вирусы, эпидемии, с последующими ограничительными мерами или другие форс-мажоры, но это уже проблемы глобальные, а не только нашей страны».

При этом, как подчеркнул Каленов, к основным факторам роста нефтедобычи можно отнести рост производства в мире, туризм, а также ситуацию с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден приветствовал решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие несколько месяцев.