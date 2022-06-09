Шахты, Ростовская область, 9 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Шахтинский городской суд Ростовской области вынес решение по делу о публикации в социальной сети нацистской символики. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 9 июня.

ИА REGNUM Социальные сети

Установлено, что 15 мая 2022 года интернет-пользователь разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» снимков с изображением нацистской символики. Свою вину шахтинец признал полностью. Мужчина пояснил, что снимки были опубликованы ради шутки.

Ему назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.