Москва, 9 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Действительно видно, что глобализация сделала свое дело, в ней есть очевидные плюсы, но с позиции равенства доступности к благам существенно выровнять доступ «ко всему чему хочется» не получилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Мировая экономика под угрозой

«Мировая экономика все больше становится блочной. Это и блочность бизнес-интересов (чаще картели, транснациональные компании), блочность доступа к технологиям, блочность логистических каналов, блочность доступа к информации и контроля.

Мировая экономика стремительно становится технологически зависимой — стремительно растут показатели ИКТ, цифровизации, рост техники и полезных данных в развертывании крупных экономических технологических блоков. Технологический суверенитет становится определяющим фактором выживания слабых экономик.

Слабым странам придётся объединяться со слабыми или примкнуть к сильным в новом технологическом порядке. Уникальной особенностью России было справляться с масштабными и сложными задачами.

В этом случае Россия может выступить куратором объединения ряда стран в образовании регионального острова-суверенитета, например, объединение ряда стран Африки в обретении логистики и постоянного запаса сельхозпродукции, использования современных технологий получения урожая в изначально труднопригодных для этого регионах, или развивать логистические коридоры нового поколения (Восток-Запад, Север-Юг на уровнях земля/дороги, вода/пути, воздух, космос).

Основой будущей экономики будут экосистемы и метавселенные. Странам придется по-новому объединяться в этих пространствах экономического развития, так как именно здесь будут идти основные финансовые потоки, генерация новых знаний, их коммерциализация и масштабирование», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков заявил, что сворачивание глобализма и «островизация» — самый вероятный сценарий мирового развития в ближайшие годы. России в таких условиях нужен технологический суверенитет.

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