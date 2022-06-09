Кандагар, Афганистан, , 15:47 — REGNUM В уезде Хакрез афганской провинции Кандагар беременная женщина, упавшая ночью 7 июня в колодец, умерла.

Кандагар Michael O'Connor

Источники сообщили газете «8 Собх», что женщина скончалась через 24 часа после падения. Узнав о смерти дочери, от сердечного приступа умер её отец.

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Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что попытки спасти женщину продолжались до последнего момента. Но рано утром 8 июня она скончалась, и усилия по её спасению оказались напрасными.