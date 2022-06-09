«Россия-моя история» проводит масштабную акцию в честь дня рождения Петра
Москва, 9 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. 9 июня в день рождения Петра Великого на центральных медиаплощадках России проходит акция, в рамках которой транслируются цифровые и полноцветные портреты молодого императора. В основе визуального решения акции лежит дизайн Года празднования 350-летия Петра Первого, принятый оргкомитетом торжеств в качестве общероссийского. Генеральными партнерами акции являются телецентр «Останкино» и Останкинская башня, где на высоте более 150 метров разместилось ключевое изображение именинника. Также портреты первого всероссийского императора размещены на рекламных носителях освобожденных территорий Донбасса. Принять участие в акции выразили желание более 40 регионов страны, каждый из которых реализовал свой медиаплан по размещению брендинга, созданного специалистами проекта «Россия-моя история».
Москва традиционно стала центром всероссийской акции — на площадках на Новом Арбате, Спартаковской площади, в Останкино и по всей российской столице необычные портреты молодого Петра уже привлекают внимание. У жителей города появилась возможность стать участниками акции, сделав эффектный кадр выложить в социальные сети с хештегом #Петр.350 и тем самым привлечь внимание друзей и знакомых к памяти Петра Первого.