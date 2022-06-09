Москва, 9 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. 9 июня в день рождения Петра Великого на центральных медиаплощадках России проходит акция, в рамках которой транслируются цифровые и полноцветные портреты молодого императора. В основе визуального решения акции лежит дизайн Года празднования 350-летия Петра Первого, принятый оргкомитетом торжеств в качестве общероссийского. Генеральными партнерами акции являются телецентр «Останкино» и Останкинская башня, где на высоте более 150 метров разместилось ключевое изображение именинника. Также портреты первого всероссийского императора размещены на рекламных носителях освобожденных территорий Донбасса. Принять участие в акции выразили желание более 40 регионов страны, каждый из которых реализовал свой медиаплан по размещению брендинга, созданного специалистами проекта «Россия-моя история».

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Москва традиционно стала центром всероссийской акции — на площадках на Новом Арбате, Спартаковской площади, в Останкино и по всей российской столице необычные портреты молодого Петра уже привлекают внимание. У жителей города появилась возможность стать участниками акции, сделав эффектный кадр выложить в социальные сети с хештегом #Петр.350 и тем самым привлечь внимание друзей и знакомых к памяти Петра Первого.

«Нам видится важным привлечь внимание жителей страны ко Дню рождения Петра Великого, — заявил член Общественной палаты РФ, директор исторического парка «Россия-Моя История» Иван Есин. — Мы верим, что образ такого решительного и сильного государя найдёт позитивный отклик у современной молодежи и для многих может стать примером для подражания, как человека, всегда стремившегося к развитию и посвятившего себя на благо Родины. Именно эти смыслы мы транслируем и в брендинге Года празднования, и на экспозиции «Петр Первый. Рождение империи», и в оформлении петровского поезда в московском метрополитене, и в вопросах недавно запущенной всероссийской викторины, в которой уже приняли участие более семи тысяч наших студентов и школьников».