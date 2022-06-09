Нур-Султан, , 17:22 — REGNUM Казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова посадили в штрафной изолятор и повергают там пыткам. Об этом 8 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член правления ФНКА «Украинцы России» Петр Коломец.

«Ермека Тайчибекова якобы за нарушение режима заключения отправили в штрафной изолятор, по-простому — в карцер. Там его посадили в т. н. «стакан» — узкое, тесное, влажное помещение, в котором невозможно ни сесть, ни лечь. Мы все считаем это применением пыток по отношению заключённому и будем обращаться в правозащитные организации», — заявил политолог.

Напомним, что Ермек Тайчибеков после интервью российским СМИ был приговорён судьей Ауэзовского суда г. Алма-Аты к 11 годам заключения строгого режима.