Москва, , 15:45 — REGNUM Рост мировых цен на алмазы обеспечивает финансовую устойчивость и платёжеспособность АЛРОСА, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«В условиях ограниченного предложения на рынке и благоприятной ценовой конъюнктуры снижение экспорта алмазов в количественном выражении является положительным моментом для алмазодобывающего предприятия.

Стоит отметить, что операционная деятельность АЛРОСА имеет схожие черты с периодом пандемии коронавируса, когда происходило накопление добытых алмазов. Но сейчас ситуация более выгодная на фоне увеличения экспорта в денежном выражении.

Для повышения стабильности торговли с Индией, являющейся крупным покупателем российских алмазов, следует ускорить переход на платежи в национальных валютах во избежание каких-либо задержек или отказов в долларовых переводах. При этом не стоит ожидать, что переход на оплату в рублях и рупиях восстановит физические объёмы экспорта АЛРОСА.

Всё-таки при повышении цен уровень спроса снижается, а для АЛРОСА нет необходимости увеличения сбыта за счёт скидок по причине достаточного уровня денежных потоков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении производителя алмазов АЛРОСА. Компания продолжает поставлять сырье в Индию, но появляются проблемы с оплатой.

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