Пенза, 9 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения жителей Пензенской области водой остается одним из важнейших. Об этом 9 июня заявил губернатор региона Олег Мельниченко, отвечая на обращения жителей в прямом эфире в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сельчан, проживающих в Мокшанском районе, интересовали сроки возобновления подачи воды в Нечаевке.

«Нечаевка обеспечивается водой из скважины села Литомгино, этот объект включен в региональную программу, ремонт ведется. Летом эта ситуация окончательно будет разрешена, вопрос с водоснабжением Нечаевки мы закроем», — заявил губернатор.

Со слов Мельниченко, президент РФ Владимир Путин обещал поддержать регион и увеличить финансирование программы.

«Если в прошлом году на эти цели было выделено 186 млн рублей, то в этом — уже 215 млн. Программу мы расширили, будет построено и отремонтировано 136 объектов — водонапорные башни, сети, насосные станции и артезианские скважины. На 75 объектах работы уже идут, еще на 42 будут начаты в ближайшее время», — констатировал глава Пензенской области.

Поддержка президента РФ позволила реализовать такой масштабный проект, как магистральный водопровод в селе Засечном. Стоимость объекта превышает 125 млн рублей. Водой будут обеспечены 8 тыс. человек, отметил Мельниченко.

Жители села Вирга также давно ждут объекта водоснабжения. Эта проблема решается, заверил губернатор.

«Вопрос обеспечения жителей региона водой — один из важнейших. От этого напрямую зависит качество жизни в регионе, мы будем работать над поэтапным решением этого вопроса», — подытожил губернатор Пензенской области.

ИА REGNUMнапоминает, жители Пензенской области не первый год жалуются региональным властям на качество питьевой воды. Очередная такая просьба прозвучала во время прямой линии президента РФ Владимира Путина в июне 2021 года.

Читайте также: «В стране без пинка Путина ничего не работает» — пензенцы о жалобе Путину

Читайте также: В Пензенской области отремонтируют более 130 объектов водоснабжения