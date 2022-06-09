Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Депутаты Европарламента, обсуждая заявку Грузии на вступление в Евросоюз, критически высказывались о курсе, проводимом правящей партией «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении партии «Лело для Грузии», распространённом 9 июня.

Флаг Евросоюза

«Деструктивная политика «Грузинской мечты» не позволила избежать в отношении неё острой критики, в том числе со стороны представителей политической группы — их партнёра, партии «Социалисты и демократы», — говорится в заявлении.

По мнению членов партии «Лело», выступления евродепутатов показали, что «Грузинская мечта» и основавший её крупнейший в стране Бизнесмен Бидзина Иванишвили «являются главным препятствием для европейского будущего Грузии». Авторы обращения считают, что после такого правящая партия должна пойти на уступки.

Напомним, правительство Грузии 3 марта направило заявку на вступление в ЕС. В стране между властями и оппозицией идёт спор, какая из сторон придерживается прозападного курса, а какая — мешает. При этом в оппозиции указывают на то, что в последнее время Брюссель критикует действия грузинских властей.

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