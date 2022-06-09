Москва, , 15:44 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о регистре получающих медицинское и фармацевтическое образование, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот ресурс закрытый и информация от туда без согласия не распространяется», — отметила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

Минздрав России получает полномочия по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Принятие законопроекта направлено на совершенствование государственной политики при формировании кадровых ресурсов здравоохранения, что позволит проводить анализ кадрового состава в сфере здравоохранения, а также трудоустройства лиц, которые получили среднее профессиональное и высшее медицинское образование, среднее профессиональное и высшее фармацевтическое образование, отмечают в правительстве.

Поправками предлагается установить, что помимо осуществляемого в настоящее время персонифицированного учета лиц которые участвуют в медицинской деятельности (посредством ведения на базе подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Федеральный регистр медицинских работников» (соответственно — ЕГИСЗ, ФРМР), будет осуществлять персонифицированный учет лиц, которые участвуют в осуществлении фармацевтической деятельности, и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего медицинского образования, среднего профессионального и высшего фармацевтического образования.

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