Уфа, 9 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Празднование Сабантуев перенесли из-за непогоды в некоторых районах Башкирии. Об этом 9 июня сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов региона.

Ливень

Сообщается, что мероприятие переносится с 11 на 18 июня из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии.

«Уважаемые жители и гости Нуримановского района! В связи с ухудшением погодных условий традиционный народный праздник «Сабантуй-2022» переносится с 11 июня на 18 июня. Программа праздника остаётся без изменений», — сообщает пресс-служба одного из муниципалитетов на своей странице в социальной сети.

Празднование Сабантуев было перенесено в Бурзянском, Благовещенском, Нуримановском, Мишкинском и Салаватском районах Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зафиксировали случаи подтопления территорий из-за сильных дождей.