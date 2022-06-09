Рязань, 9 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направили 13 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 80 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 121 657 носителей инфекции. Выздоровели 117 397 человек.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3392 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за сутки.