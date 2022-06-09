* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 9 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат предупредили владельцев рикш, чтобы они сняли зеркала заднего вида. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Wikimoto.ru Асферическое зеркало

В последнем письме департамента дорожного движения Герата, согласованного с разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится, что все владельцы рикш обязаны убрать зеркало заднего вида, так как в нём отражается пассажирское сиденье.

В письме они также предупреждаются о необходимости удаления текстов и изображений, нанесённых на рикши.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили в письме, что, если они рикши не подчинятся приказу, с ними будут поступать в соответствии с принципами шариата.

В последнее время в Герате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели ограничения для представителей различных профессий. Например, недавно они запретили работать женским портным.