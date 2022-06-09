Москва, , 15:42 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери в личном составе. Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это негативно сказывается на психологическом состоянии украинских военнослужащих. С каждым днем боевики киевского режима становятся всё более подавленными и менее мотивированными на продолжение сопротивления российским войскам.

«Каждый день они теряют очень много своих бойцов, никак не помогают раненым. И это все оказывает психологическое воздействие на бойцов. Я думаю, чем дальше это будет продолжаться, тем больше состояние их духа будет спускаться ниже нуля», — сказал Алаудинов.

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