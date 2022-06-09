Калуга, 9 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Следственными органами по материалам УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности», который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом 9 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Задержание подозреваемого во взяточничестве

По версии следствия, в 2022 году директор муниципального учреждения выдвинул руководству подрядной организации требование о постепенной передаче ему через посредников взятки на общую сумму один миллион рублей за согласование объема выполненных работ по муниципальному контракту по ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. По требованию должностного лица в мае–июне представитель подрядной организации перевел более 450 тысяч рублей, а 8 июня директор муниципального учреждения задержан с поличным при передаче ему части взятки в сумме более 150 тысяч рублей.

Следователи СК России предъявили должностному лицу обвинение в получении взятки в крупном размере и планируют направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены допросы, осмотры и обыски. Сбор доказательств и расследование уголовного дела продолжается. Если вина задержанного будет доказана следствием и судом, то взяточнику грозит лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.