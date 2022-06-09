Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вернул на рассмотрение уголовное дело в отношении генерального директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова, обвинявшегося в обмане участников долевого строительства на сумму 270,7 млн рублей, сообщили 9 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Ипатова. Суд ограничился штрафом в 100 тыс. рублей на основании того, что дело в отношении обвиняемого было возбуждено впервые, и преступление было расценено как средней степени тяжести. Однако с решением суда первой инстанции не согласилось обвинение и подало апелляцию в городской суд.

«Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в ином составе», — рассказали в ОПС.