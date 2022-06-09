София, 9 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министр по делам молодёжи и спорта Болгарии Радостин Василев официально объявил о своем намерении уйти в отставку. Об этом 9 июня сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Причина сложения полномочий Василева не уточняется. По некоторым данным, соответствующее увольнение связано с рядом коррупционных скандалов в ведомстве.

Предполагается, что официальное освобождение действующего министра от занимаемой должности будет подписано 10 июня на заседании правительства страны.

Напомним, 8 июня вице-премьер Болгарии, министр регионального развития страны Гроздан Караджов официально объявил о своей отставке.