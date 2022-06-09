Джакарта, 9 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 556 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 9 июня в Индонезии выявлено 6 058 736 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 410 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 898 040 человек.

В период с 8 по 9 июня 2022 года от COVID-19 умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 635 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Сингапуре Сурьопратомо рассказал о местных условиях после того, как в стране участились случаи лихорадки денге.