Москва, , 15:38 — REGNUM В республиках Донбасса приступил к работе российский Промсвязьбанк. Об этом 9 июня заявили в пресс-службе финансовой организации.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов», — указали в банке. Сотрудничество банка и республик предусматривает, в том числе, предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций, включая обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР.

До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов. У жителей Донбасса появится возможность оформлять потребительские и ипотечные кредиты, оформлять кредитные карты.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ряду российских банков направлены письма с приглашением открыть филиалы финансовых организаций в Донецкой Народной Республике.

Он отметил важность работы банков для республики и её граждан. Пушилин добавил, что представительства банков ДНР будут открыты на территориях Запорожской и Херсонской областей.

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