Волгоград, 9 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Тело 15-летнего мальчика извлекли 9 июня из озера в посёлке Верхняя Ельшанка Советского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Как установлено, подросток возвращался 9 июня со школы вместе с другом. Они решили зайти на озеро и покататься на тарзанке. В какой-то момент мальчик не удержался, сорвался в воду и утонул — он не умел плавать. Спасатели оперативно извлекли тело из воды, однако реанимационные мероприятия не помогли.

По факту гибели подростка проводится процессуальная проверка.