Тегеран, 9 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Объем двусторонней торговли между Ираном и Нигерией вырос на 300% за последние девять месяцев прошедшего года по иранскому календарю (завершился 20 марта 2022 года), заявил министр торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амин, по сообщению агентства Tasnim.

Иранский Риал

«Стоимость товарооборота между Ираном и Нигерией достигла примерно 125 млн долларов, продемонстрировав рост на 300%», — сказал Фатеми Амин на встрече с высокопоставленной делегацией из Нигерии, которую возглавил министр иностранных дел страны Зубайру Дада.

Однако, посетовал Фатеми Амин, несмотря на хорошую историю культурного сотрудничества между двумя странами, к сожалению, уровень двусторонней торговли недостаточен и нуждается в увеличении.

«Обе страны являются членами международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Исламского банка развития… которые предоставляют необходимые возможности для дальнейшего расширения торгового сотрудничества между Ираном и Нигерией», — отметил он.