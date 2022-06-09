Кемерово, 9 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В кузбасском городе Белово завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение за избиение сотрудника лопатой, сообщили в региональном управлении МВД России.

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«В дежурную часть поступило сообщение из городской больницы о том, что в медучреждение доставлен мужчина с повреждением легкого и закрытым перелом руки, — рассказали в ведомстве. — Полицейские установили, что телесные повреждения причинил 31-летний работодатель потерпевшего».

Выяснилось, что мужчина приехал на предприятие ночью с внезапной проверкой и застал работника спящим. Он взял лопату и несколько раз ударил подчинённого черенком.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.