Мурманск, 9 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Более семи тысяч школьников Мурманской области сдали ОГЭ по русскому языку, сообщает региональное минобразования.

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«Трое участников удалено за нарушение процедуры проведения основного государственного экзамена (наличие запрещенных справочных материалов, мобильного телефона). Один выпускник не завершил экзамен из-за плохого самочувствия», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть вологодских школьников получили на ЕГЭ 100 баллов.