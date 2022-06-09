Москва, , 15:33 — REGNUM Законопроект, запрещающий митинги и шествия на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках, внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Андреем Климовым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Иноагентов ограничивают в участии в госзакупках, а также запрещают им быть госслужащими.

В целом законопроект вносит корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов.

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