Москва, , 15:31 — REGNUM «Сегодня перед вузами стоит задача усилить «целевой набор». Это значит прием на «целевые места», заявила корреспонденту ИА REGNUM и. о заместителя директора Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Координационного совета Межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы», к. ф. н., д. э. н Елена Окунькова.

Студенты (сс) Narek75

«В соответствии с законом об образовании прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования происходит за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты предусмотрен только при заключении договора о целевом обучении с определенными органами/организациями.

Да, действительно, экономике нужны квалифицированные кадры, и прямой запрос на определенных специалистов призван решать проблему реализации потребности в определённых специалистах для решения социально-экономических задач отдельных регионов по подготовке кадров для предприятий. Так, по техническим специальностям процент «целевых» мест достаточно высок.

Оценка качества обучения таких студентов нужна, но с точки зрения KPI, критериев, требуется тщательно проработанный подход. Стоит с осторожностью подойти к их разработке и реализации, если в качестве заказчика по договору о целевом обучении, например, выступает сам вуз.

Тем не менее, начинать работу по оценке и повышению качества, наверное, стоит с организаций — работодателей, заключающих договор, и это, в том числе, вопрос HR- технологий. Желательно изначально чётко определить процедуру отбора, чтобы на обучение шли действительно умные и замотивированные к построению карьеры абитуриенты, при этом максимально исключить коррупционную составляющую.

Заинтересованность работодателя в трудоустройстве «качественного» специалиста, развитие возможностей мотивации талантливых активных выпускников с его стороны — очень важны.

Важно также оценить все риски и проработать механизмы, чтобы высокий процент договоров заканчивался действительно трудоустройством. Компания может применить несколько подходов: изначально вместе с вузом анализировать образовательные программы и понимать, что именно с таким содержанием программа сформирует нужные кадры.

Качество обучения контролируется в том числе процедурами лицензирования программ, привязкой их к профессиональным стандартам, процедурами Рособрнадзора, самого вуза и так далее.

Но организация может принимать и активное участие весь период обучения, проводя практическую подготовку, оценку, осуществляя тьюторскую поддержку, обращая особое внимание на профильные дисциплины учебного плана.

Таким образом, принимая взвешенные решения, с участием профессиональных сообществ, можно выстроить гармоничную систему повышения качества обучения, чтобы не получился «кнут» без «пряника», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, студентов, попавших в колледжи и вузы по целевому набору, следует наказывать за плохую успеваемость, полагают в Минобрнауки РФ.

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