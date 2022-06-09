Брюссель, , 15:28 — REGNUM Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз и призывает также сделать остальных. Об этом она заявила 9 июня на заседании Европарламента.

Анна Фотыга European Parliament

Фотыга критически высказалась о политике правящей партии «Грузинская мечта». В то же время евродепутат отметила, что заявку официального Тбилиси также просят поддержать лидеры оппозиции в Грузии.

«Они обратились к нам, лучшим друзьям Грузии, и заявили, что несмотря на их критику действующей власти, ощущают историческую значимость и историческую угрозу для своей страны, и попросили предоставить Грузии статус кандидата», — сказала Фотыга.

Евродепутат призвала удовлетворить заявку, поданную Грузией, также как и обращения Молдавии и Украины.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В то же время Брюссель в последнее время критикует власти Грузии за то, что приостановили проведение прозападных реформ.

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