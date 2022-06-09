Москва, , 15:26 — REGNUM В последнее время Банк России и Министерство финансов приняли ряд мер, которые должны были остановить процесс укрепления рубля, но этих мер оказалось недостаточно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Бюджет Bukvi.ru

«В частности, регулятор и Минфин снизили нормы обязательной продажи валютной выручки. С недавнего времени разрешено оставлять валюту на зарубежных счетах юридических лиц, но это скорее техническая мера.

Как оказалось, этих мер недостаточно, чтобы остановить укрепление рубля, и чтобы его курс пришел в относительное равновесие.

Бюджет рассчитан на более дешевый рубль, и экспортеры рассчитывают на более дешевый курс, поэтому, нельзя назвать состояние рубля ниже 50 за доллар равновесным.

Следует ожидать, что в ближайшее время рубль ослабнет, хотя против этого и выступают импортеры и домохозяйства», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Московской биржи курс доллара опустился на 45 копеек, до 58, 94 рубля.