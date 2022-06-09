Исламабад, 9 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на заседании кабинета подчеркнул необходимость импорта пшеницы из России, как сообщает 9 июня пакистанская газета Tribune.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Также премьер-министр во время обсуждения заявил, что импорт пшеницы из России должен осуществляться по принципу G2G (от правительства к правительству), а кроме того, необходимо убедиться, что качество этой культуры, потребляемой в Пакистане, соответствует высоким стандартам.

Министр иностранных дел Хина Раббани Кхар подчеркнула, что санкции США и ЕС не распространяются на продовольственные товары и что переговоры с российскими властями об импорте пшеницы ведутся на основе G2G.

Она также сообщила участникам заседания, что, поскольку эти санкции введены не ООН и не являются обязательными, были предприняты действия в связи с предыдущими заявлениями правительства о том, что Россия согласилась продавать Пакистану мазут со скидкой 30%.