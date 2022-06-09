Кемерово, , 15:27 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Кемерове организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

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Напомним, что сегодня, 9 июня, на ул. Проездная в Кемерове произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21 099 и маршрутного автобуса ПАЗ, виновником которого стал водитель легкового автомобиля, у которого нет водительского удостоверения.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По её результатам при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.