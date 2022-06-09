Москва, 9 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских боевиков «Фурия» российским комплексом противовоздушной обороны «Стрела-10» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 9 июня Минобороны России.

@mod russia ЗРК «Стрела-10»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчет комплекса обнаруживает и захватывает беспилотник украинских нацистов, а затем производит выстрел и поражает цель. Кроме того, в конце ролика демонстрируются обломки дрона ВСУ.

«Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчёта удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как БпЛА противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая Донецк.