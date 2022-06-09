Донецк, 9 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Донецку и Еленовке. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:50 обстрелян Кировский район Донецка. С позиций в Красногоровке выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Спустя три минуты, в 13:53, уже из Новомихайловки украинские войска открыли огонь по Петровскому району города. Из ствольной артиллерии выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 14:05 из Новомихайловки обстреляна Еленовка, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.