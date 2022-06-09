Москва, 9 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Возле строящихся площадок для выгула собак заработают мобильные пункты груминга и ветеринарии. Речь идет о 29 территориях, обустраиваемых по проекту «Питомцы в Москве».

Выгул собак

Ожидается, что подобные меры позволят хозяевам с пользой для питомцев, повести время в ожидании открытия новых площадок для выгула. Все услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи.

Строительство 29 площадок для выгула собак в Москве было спроектировано с учетом пожеланий жителей районов и рекомендаций кинологов. Часть площадок строится с нуля, на месте пустырей, часть полностью реконструируется — меняется не только оснащение и ограждение, но и покрытие, и система дренажа.