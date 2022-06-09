Джакарта, , 15:23 — REGNUM Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии одобрило третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина Admobninsk.ru

Вакцина является результатом сотрудничества между PT Bio Farma и медицинским колледжем. В агентстве заявили, что с обеспечением третьей фазы клинических испытаний индонезийскую вакцину испытают на людях.

Первая в Индонезии вакцина от коронавируса, была разработана в стране, прошла доклинические испытания, и затем этапы 1 и 2 клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо опроверг слухи о перестановках в кабинете министров.

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